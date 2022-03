Pourquoi Scarlett Johansson a caché être enceinte

Scarlett Johansson : Elle n’a pas voulu révéler être enceinte pour une bonne raison

L’actrice Scarlett Johansson a expliqué pourquoi sa dernière grossesse en date n’a été dévoilée que peu de temps avant qu’elle n’accouche.

«Je ne voulais pas me sentir scrutée aux yeux du public. Je désirais ressentir seule les changements de mon corps, sans que les autres ne me disent comment ils me voyaient, que ce soit positif ou négatif», a confié Scarlett Johansson dans «Vanity Fair». Pour la star de «Black Widow», film pour lequel elle était en conflit avec Disney, le regard des gens sur les femmes attendant un enfant est oppressant. «Quand vous êtes enceinte, les personnes projettent sur vous leurs espoirs, leur jugement ou leur désir», a-t-elle raconté. L’Américano-Danoise de 37 ans d’avouer par ailleurs que les remarques les plus désagréables qu’elle a entendues ont été délivrées par des proches du même sexe qu’elle. «On pourrait penser qu’elles proviennent des hommes, mais non. Des femmes m’ont dit: «Allez, c’est bon, tu es déjà passée par là», a-t-elle donné comme exemple.