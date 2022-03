Kristen n’a pas voulu se faire tuer par Ghostface

Kristen Stewart : Elle n’a pas voulu se faire tuer par Ghostface

Kristen Stewart a refusé de jouer dans «Scream 4». Le rôle qu’on lui avait proposé lui mettait trop de pression.

«Je me suis dit que je ne pouvais rivaliser avec Drew, je ne pouvais pas toucher à ça», confie l’Américaine de 31 ans à Slant Magazine. Après avoir vu «Scream 4», la comédienne, qui admet avoir tourné dans des navets, a constaté que cette scène d’ouverture avait finalement été rallongée et qu’il n’y avait pas qu’une seule victime. Se verrait-elle quand même jouer un jour dans un des prochains volets de la saga? «Peut-être. Je lirai le script», dit-elle, en précisant qu’elle est fan de «Scream», de Wes Craven, et qu’elle adore son héroïne, Neve Campbell, qui a été «très gentille» avec elle.