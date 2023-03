Blac Chyna n’assume plus son tattoo satanique

Blac Chyna veut se sentir mieux dans sa peau et se racheter une conduite. Après avoir fait réduire le volume de ses seins et de ses fesses, la starlette de téléréalité s’est débarrassée d’un de ses nombreux tatouages qu’elle n’assumait plus: un portrait de Satan gravé sur sa hanche gauche. Dans une vidéo postée sur Instagram dimanche 26 mars 2023, on voit d’abord l’Américaine de 34 ans lors de son rendez-vous avec un spécialiste qui lui explique comment il va lui effacer son tattoo au laser.