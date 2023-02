Selena Gomez ne gère pas son compte Instagram

Selena Gomez : Elle ne gère pas son compte Instagram et dit pourquoi

C’est un secret de Polichinelle: très rares sont les stars qui s’occupent elles-mêmes de leurs réseaux sociaux. Ce sont généralement des professionnels de l’image et de la communication qui le font à leur place. Contrairement à d’autres, Selena Gomez, qui serait en couple avec un membre du duo The Chainsmokers , ne fait aucun mystère à ce propos. Ses comptes Twitter (66,5 millions d’abonnés) et Instagram (378 millions d’abonnés) sont gérés par son équipe.

«Tout ce que je fais, je l’envoie à mon assistant qui le poste. En ce qui concerne les commentaires, mon équipe sélectionne les positifs», a expliqué la chanteuse et actrice qui souffre de troubles bipolaires. Seule exception: TikTok. L’artiste trouve les utilisateurs de cette plateforme «moins hostiles» et avoue qu’elle «adore réaliser des vidéos amusantes» et «trouver des recettes ou des idées de maquillage et de coiffure.»