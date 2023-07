Blanche Gardin ne regrette pas son coup de gueule

En avril 2023, Blanche Gardin avait provoqué la polémique en expliquant son refus de participer à la prochaine saison de l’émission «LOL: Qui rit sort!» sur Amazon Prime Video . Dans un long message posté sur Facebook, elle s’était directement adressée à Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, afin de lui expliquer pourquoi elle déclinait cette offre. «Il se trouve que je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200’000 euros pour une journée de travail, même si je perds à votre jeu, alors que l’association caritative de mon choix ne remporterait que 50’000 euros, c’est-à-dire quatre fois moins, et encore seulement si je gagne», avait-elle écrit.

Le coup de gueule de la comédienne, qui avait fait réagir Amazon, avait choqué la Toile, ainsi que d’autres artistes ayant participé à l’émission en question. Parmi eux, Ahmed Sylla, Gérard Darmon ou encore Ramzy Bedia. Ce dernier avait alors déclaré: «Moi, personnellement, quand mes amis carreleurs ou chauffeurs de bus ont su qu’il y avait ce salaire pour une journée de boulot ils m’ont dit: «Si tu ne le fais pas, on t’ouvre la gorge. Tu sais combien on gagne, nous? Tu sais comment on se fait chier pour gagner 2 200 euros par mois? Toi tu as cette chance, alors saisis-la.»