Drew Barrymore

Elle ne se ménage pas pour rester fit

À 45 ans, Drew Barrymore fait de la gym quatre fois par semaine, afin de conserver la ligne qu’elle avait dans sa jeunesse.

Il n’est pas toujours facile de rester mince quand on a atteint la quarantaine. Drew Barrymore en sait quelque chose. Afin de conserver la silhouette tonique qu’elle avait dans sa vingtaine, l’actrice américaine de 45 ans ne ménage pas ses efforts.

Interviewée par le magazine «InStyle», l’héroïne de la série américaine «Santa Clarita Diet», maman de deux filles, Olive, 7 ans, et Frankie, 6 ans, a confié qu’elle faisait des séances d’une heure de Pilates quatre fois par semaine et qu’elle ne mangeait que des choses saines. «Je m’entraîne vraiment dur pour ne pas me retrouver avec la taille d’un bus», a ajouté avec humour la comédienne. En 2019, Drew avait déjà fait savoir qu’elle ne souhaitait pas grossir afin de ne «jamais avoir honte de son corps».