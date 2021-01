Cyclisme : Elle ne sera pas engagée à cause de photos «inappropriées»

Ancienne cycliste professionnelle, Tara Gins devait devenir directrice sportive. Mais elle n’aura pas le poste. La Belge de 30 ans monte au créneau et dénonce le sexisme du milieu.

«Apparemment, une photo est plus importante que mes capacités ou mon expérience. Je ne peux pas devenir directrice sportive en raison de photos qui datent d’il y a un an et qui ne sont pas du goût de tous. Ma vie privée est ma vie privée, explique-t-elle. Je m'en fiche maintenant de ne pas avoir eu le job. C'est probablement mieux ainsi. Je ne veux pas travailler avec des gens qui ne prennent pas en compte mes compétences et suivent les autres comme des moutons».

«J’ai été littéralement agressée»

Avant de poursuivre: «J’ai arrêté de courir aujourd’hui et je veux faire mon propre truc, saisir des opportunités. Et ça m’échappe à cause d’imbéciles qui pratiquent visiblement le deux poids, deux mesures. Apparemment, on peut se permettre beaucoup plus de choses quand on est un homme dans ce milieu», conclut-elle.