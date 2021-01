Mexique : Elle ne s’est pas reconnue sur les photos pornos de son mari…

Après être tombée sur des images de son époux en train de faire l’amour avec une femme, une Mexicaine l’a poignardé plusieurs fois. Or, la mystérieuse inconnue, c’était… elle-même.

Aveuglée par la jalousie, une Mexicaine n’a pas réfléchi une seule seconde avant de s’en prendre violemment à son mari. Pourtant, le malheureux n’avait rien à se reprocher. Mi-janvier, une habitante de Cajeme (nord-ouest) a fouillé dans le téléphone de son mari et découvert des photos de lui en train de faire l’amour avec une femme plus jeune et plus mince qu’elle.