La chanteuse Miley Cyrus ne veut plus monter sur scène

Les fans de Miley Cyrus risquent d’être déçus: ils ne la verront plus en concert! La chanteuse, dont la dernière tournée mondiale en date remonte à 2014, n’a plus envie de remonter sur scène. Interviewée dans «Vogue», l’Américaine de 30 ans, qui a changé de look, a même avoué qu’elle n’y arrivait plus. «Chanter pour des centaines de milliers de personnes n’est pas vraiment une chose que j’aime. Il n’y a pas de connexion, pas de sécurité», dit-elle.