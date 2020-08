requête en mainlevée 20.08.2020 à 09:23

Pour faire une requête en mainlevée de la curatelle, il faut prouver que la personne sait faire sa comptabilité, gérer son budget et assumer toutes les obligations civiques et civiles. Et même dans ce cas la curatelle ne peut être qu’allégée cas le service de protection d'adulte taxe au pourcentage des revenus de la personne concernée. La solution radicale, que Britney ne connaît pas, consiste à s'expatrier dans un autre pays, ou peut-être dans un autre État américain, et d'après son attestation de domicile, la mainlevée tombe d'elle-même.