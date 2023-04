Denitsa Ikonomova n’est pas pressée d’avoir un bébé

Denitsa Ikonomova se trouve toujours en convalescence après s’être blessée à un genou lors d’une répétition pour «Danse avec les stars» en octobre 2022. C’est au sud de la France que l’artiste prend son mal en patience. «J’ai acheté une maison près de Perpignan. C’est comme un petit cocon où je peux me reposer, me ressourcer et créer des racines», a expliqué la danseuse à «Télé-Loisirs».

Si l’artiste de 36 ans, que l’on a vu très complice avec le comédien Rayane Bensetti, a beaucoup voyagé et habité presque partout dans le monde durant sa vie, aujourd’hui, elle aspire à autre chose. «Quand on est plus jeune, on a envie d’expérimenter, de se lancer et de découvrir de nouveaux endroits, mais avec l’âge, on a envie de se poser quelque part», a-t-elle confié. À la question de savoir si la maternité serait sa prochaine grande étape, Denitsa Ikonomova a répondu sans ambiguïté: «Non, pas pour l’instant. Je me concentre sur ma santé, sur ma récupération, pour pouvoir revenir sur scène le plus vite possible!»