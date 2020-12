On joue la 95e minute du match entre l’Écosse et la Finlande, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2022. Après un ballon mal négocié par les Écossaises dans les seize mètres adverses, Amanda Rantanen se retrouve seule face à la gardienne écossaise, grâce à une contre-attaque rondement menée par sa sélection.

À quelques mètres du but, Rantanen manque d’abord son tir. Puis le ballon rebondit sur… son visage pour finir au fond des filets. Les larmes aux yeux, la joueuse, dont c’était la première sélection, et qui venait juste d’entrer en jeu, célèbre son but, entre gêne et douleur, au milieu de ses coéquipières.