Une Américaine de 26 ans a été arrêtée vendredi à Las Vegas (Nevada) et mise en examen pour meurtre. Peu auparavant, son petit ami avait retrouvé les corps de leurs deux filles d’un an et de 2 mois déposés l’un sur l’autre dans une balançoire pour enfant. Les forces de l’ordre n’ont pu que constater les décès de Rose et Lily; ils ont arrêté Amanda Sharp-Jefferson dans la foulée, rapporte le «Review Journal».