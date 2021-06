Valais - Elle obtient un test PCR roumain pour quitter la Suisse

Les employés d’un bureau de con s truction d’habitations de Sierre ont eu une sacrée surprise, jeudi. Une quadragénaire roumaine s’est présentée à leur agence, demandant de pouvoir imprimer un document. Dans un français rudimentaire, elle a montré son iP hone afin que quelqu’un puisse lui rendre ce service. Au moment même de l’impression de sa copie, la femme a quitté les lieux. L’écrit n’était autre que la copie d’un test réalisé dans un laboratoire de Bucarest. Il s’agissait , à y regarder de plus près, d’un test PCR .

Quel le n’a pas été la surprise de l’un des collaborateurs d e cette Sàrl d e constater que la dite a ttestation indiqua i t un test négatif en date du … dimanche 20 juin, soit trois jours plus tard, et était contresigné e par le médecin en date d u … lundi 21 juin. L’attestation présentée par cette quadragénaire , introuvable depuis les faits, est donc soit un faux, soit un certificat de complaisance. La responsable de l’agence a signalé le cas à la Police cantonale, « désireuse de dénoncer les pratiques de ce médecin ».

Des règles désormais assouplies

Selon le site du g ouvernement roumain, les règles d’entrée ont été assou p lies ces derniers jours pour les personnes arrivant ou revenant d’un pays de l’Union européenne ou de l’AELE (comme la Suisse), et actuellement en zone verte (pandémie sous contrôle) . Les voyageurs sont dispensés de quarantaine et n’ont plus besoin de présenter de test PCR à leur arrivée en Roumanie. Une situation que nous a confirmée un Roumano-Suisse ayant séjourné le week-end dernier à Cluj.