Fribourg: Elle offre son Audi à un inconnu sur un groupe Facebook

Recycler plutôt que jeter, donner un objet dont on n’a plus besoin à quelqu’un qui pourrait s’en servir: les réseaux sociaux, et particulièrement Facebook, regorgent de groupes ou de pages qui proposent ce genre de services. Rien que dans le canton de Fribourg, trois groupes privés y sont consacrés, réunissant à eux trois plus de 15’000 abonnés. C’est par le biais de l’un de ces groupes qu’une jeune femme de 26 ans a récemment fait un heureux, à qui elle a tout bonnement donné son Audi A3. Une annonce pour le moins exceptionnelle, glissée parmi celles proposant de petits objets ou des vêtements dont la valeur est nettement inférieure à celle d’une voiture.