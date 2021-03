Royaume-Uni : Elle oublie de jouer à l’Euromillions… et s’en mord les doigts

Chaque semaine, une étudiante de 19 ans joue les mêmes numéros. La seule fois où elle a oublié de valider son ticket, la fameuse combinaison est sortie: adieu la cagnotte record.

C’est ce qu’on appelle un redoutable ascenseur émotionnel. Étudiante à l’Université de Brighton, Rachel Kennedy joue chaque semaine les mêmes numéros à l’Euromillions. Alors vendredi, quand la jeune femme de 19 ans a pris connaissance du tirage, elle a cru «devenir folle». Et pour cause, elle pensait avoir remporté la coquette somme de 182 millions de livres (228 millions de francs).

Rachel, elle, préfère rester philosophe: «Tout arrive pour une bonne raison, nous ne sommes pas plus riches ou plus pauvres que ce matin. J’espère que ce sera pour quelqu’un qui a en a désespérément besoin», confie-t-elle. En l’occurrence, c’est un Suisse qui a remporté la cagnotte record vendredi. Il est le seul à avoir coché les cinq bons numéros (6, 12, 22, 29 et 33) et les deux étoiles (6 et 11).