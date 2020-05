États-Unis

Elle ouvre les yeux et découvre qu’un intrus l’observe

Un inconnu s’est introduit dans une maison sans rien voler, se contentant de passer de chambre en chambre et terrorisant une adolescente.

«Cela me fait peur de me dire que quelqu’un était là en train de me regarder et que je n’en savais rien», confie Aniyah à la chaîne KAKE. Terrifiée, la jeune fille s’est mise à hurler, avertissant sa mère qu’un étranger était dans la maison. Angel a immédiatement eu le réflexe de s’assurer qu’Aniyah et sa petite sœur de 2 ans étaient saines et sauves. Elle a ensuite alerté la police, mais l’inconnu avait déjà disparu.