Valais

Elle paie 20’000 francs dans le vide pour un camping-car fantôme

Une Valaisanne a perdu l’acompte payé en ligne pour un van. Ce dernier n’est jamais arrivé à destination. Avant elle, une famille zurichoise avait connu la même mésaventure.

C’est le même van aménagé qui figurait sur les annonces consultées par Justine* et l a famille Müller.

Avant la pandémie, les vacances en camping-car séduisaient déjà de plus en plus en Suisse. La tendance s'est encore renforcée cet été car elle permet de s'évader tout en évitant les hôtels ou les transports en commun. Certains arnaqueurs semblent surfer sur cet engouement.

En juillet, une famille zurichoise a en effet versé dans le vide plus de 40'000 francs à un propriétaire d'un camping-car prétendant vivre en Espagne. Elle n’a jamais vu la couleur du véhicule de ses rêves, avait alors révélé 20 Minuten .

En Valais, Justine* a été victime d'un pareil abus de confiance lors de l’achat d’une Mercedes Marco Polo d’occasion via les sites Anibis et Autoscout. A première vue, le vendeur de nationalité néerlandaise, qui disait être retourné dans son pays d’origine depuis la crise du Covid-19, paraissait très sérieux, explique Justine: «Dès le début, il a adopté le ton et les arguments qui mettent en confiance. Très rapidement, il m’a envoyé une copie de sa carte d’identité.»