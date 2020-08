Annecy (F) Elle parcourt 5 km avec son ex agrippé sur le capot

Une femme de 44 ans a démarré son véhicule alors que son ex-compagnon s’était «plaqué» sur sa voiture pour l’empêcher de partir.

Les choses auraient pu très mal se terminer, ce dimanche 23 août à Annecy. Alors qu'un différend opposait deux parents à propos de droits de visite et de garde, la mère de famille a, contre la volonté de son ex, fait monter leur fille de neuf ans dans sa voiture. Dans le véhicule se trouvaient déjà ses trois autres enfants, majeurs et issus d'une première union.