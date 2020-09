Une Américaine de 26 ans risque entre six et mois et 10 ans de prison pour avoir refusé de se mettre en quarantaine après avoir passé le test de dépistage du Covid-19. Yasmin, qui était positive, a participé à une fête dans un hôtel de Garmich-Partenkirchen (Bavière) et exposé 710 personnes. Pour l’heure, 25 individus ayant côtoyé la jeune femme pendant cette soirée ont été infectés.