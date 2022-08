Montreux (VD): Elle paye son stationnement mais reçoit une amende

En retrouvant un avis d’amende de 40 francs sur le pare-brise de son véhicule, le 11 août devant la gare de Montreux, Stéphanie* a cru qu’il suffirait d’un e-mail à Police Riviera pour régler l’affaire. L’agent avait en effet mentionné sur le feuillet rose «Disque bleu pas valable ici. Parking payant». Pourtant, Stéphanie avait bel et bien payé 60 centimes pour un stationnement de 30 minutes. De retour chez elle, la quadragénaire a écrit à la police. «Il m’est reproché de ne pas avoir mis de ticket. J’ai payé le parking via l’application PayByPhone. Je joins la preuve en annexe. Je vous prie d’annuler l’amende.»

Il manque le «VD»

L’avocate: «c’est du formalisme excessif et de la mauvaise foi»

La police a rappelé à Stéphanie que sa contestation l’exposait à «une sanction plus sévère» et à de nouveaux frais. «Ce qui est inscrit sur PayByPhone correspond au numéro, à la marque et à la couleur du véhicule. C’est du formalisme excessif et de la mauvaise foi. Cette amende est totalement injustifiée», a réagi l’avocate de Stéphanie.