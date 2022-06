Lorde a peiné à digérer les critiques

Lorde : Elle peine à digérer certaines critiques sur son album

Un peu moins d’un an après la sortie de «Solar Power», Lorde a dit regretter que ce disque n’a pas été aussi bien accueilli qu’elle l’espérait.

Le troisième disque de la Néo-zélandaise, publié en août 2021, n’a pas eu le succès escompté. Du moins pas celui que Lorde attendait. «Je peux honnêtement vous dire que cette année, j’ai à la fois été au plus bas et au sommet. Les gens ont mis du temps à comprendre l’album. Je reçois encore des emails chaque jour venant de personnes qui viennent tout juste de s’être laissées convaincre par la musique», a écrit la chanteuse dans une newsletter envoyée à ses fans et repérée par «People».