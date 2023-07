The Idol: Selena Gomez pense que The Weeknd a utilisé son malheur

Si les téléspectateurs de «The Idol» n’ont pas été aussi nombreux que ce qu’attendait HBO, ils comptent au moins une star parmi eux. Selena Gomez a en effet regardé la série réalisée par Sam Levinson et elle n’a pas aimé l’expérience. D’après l’un de ses proches qui a parlé au «Daily Mail», l’actrice et chanteuse de 30 ans a été passablement agacée par les similarités entre le personnage de Jocelyn, joué par Lily-Rose Depp, et elle. Selena est persuadée que The Weeknd, avec lequel elle a été en couple durant dix mois en 2017 et qui est le coscénariste de «The Idol», a utilisé son malheur pour créer du divertissement, est-il indiqué dans le tabloïd.