Elle percute un ado, s’arrête un moment puis s’en va

Rédiger un nouveau commentaire

Dyer 18.05.2020 à 12:34

Tout de façon il n’y aura que sa conscience pour travailler. On n’échappe pas au mal. Tout se paye. Et elle s’en rendre peut être pas aujourd’hui, mais plus tard et ça va faire mal. Bon rétablissement au jeune homme et courage! Il n’avait pas pas besoin de ça surtout en ce moment. Bon courage !