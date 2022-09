Australie : Elle perd son téléphone dans un manège, et sa vie bascule

Les visiteurs qui profitaient dimanche d’une journée de détente au Royal Show, une foire de Melbourne (Aus), ont été secoués par un épouvantable drame. Une jeune femme de 26 ans se trouve entre la vie et la mort après avoir été victime d’un terrible accident sur un grand huit. Selon les premiers éléments de l’enquête, Shylah Rodden a perdu son téléphone portable lors d’un tour en montagnes russes. Une fois descendue du manège, l’Australienne a voulu récupérer son appareil sur les rails.

C’est à ce moment-là qu’elle a été percutée par un wagon de l’attraction, qui peut atteindre une vitesse de 70 km/h. La malheureuse a ensuite été traînée à une hauteur de neuf mètres, avant de tomber dans le vide, sous les yeux horrifiés de nombreux témoins. «Je n’arrête pas d’y repenser. J’essaie de comprendre ce qui s’est passé, comment ça s’est passé et pourquoi», raconte à 9News un homme ayant assisté à la scène, qui circule sur les réseaux sociaux. «Tout est devenu silencieux. Personne ne bougeait. Personne ne savait quoi faire», témoigne un autre visiteur.

Shylah a été hospitalisée dans un état critique. Selon son père, il n’y a «pratiquement rien qui ne soit pas cassé» dans le corps de la jeune femme. Sur place, la police a longuement entendu les témoins de l’accident, qui bénéficient d’un soutien psychologique. Après une inspection, le grand huit où est survenu le drame a pu rouvrir mardi. Président de la foire, Brad Jenkins a transmis ses meilleures pensées à la victime et à sa famille, tout en insistant sur la sécurité de son attraction: «Les protocoles et l’évaluation du manège (…) sont les plus stricts d’Australie», assure-t-il.