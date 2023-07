Interview: «Elle perd tout crédit»: Stéphane Bern étrille Meghan Markle

Stéphane Bern n’est pas connu pour avoir la langue dans sa poche et il ne s’est pas privé de commenter, dans une interview avec «Femme Actuelle», la vie de Meghan et Harry , dont le contrat à 20 millions de dollars avec Spotify vient d’être rompu par le géant du streaming, déçu. Compréhensif, l’animateur franco-luxembourgeois admet que la vie des exilés volontaires en Californie n’est pas forcément évidente: «Je vois bien qu’ils ont des difficultés.»

Ils «crachent dans la soupe»

«J’en suis désolé pour elle, je la trouve magnifique, intéressante et charismatique. Je me demande s’ils sont mal conseillés. Je trouve ça dommage, car Meghan Markle avait tout pour réussir», assène encore Stéphane Bern. Qui s’était déjà montré très critique à l’égard du prince Harry quelques jours avant le couronnement de son père, le roi Charles, en avril dernier. Le prince était venu seul et reparti aussitôt la couronne posée sur la tête du souverain.

«Harry et Meghan crachent dans la soupe», avait alors dit Stéphane Bern à «Sud-Ouest». Charles «a commencé à tendre la main à Harry, qui a plutôt eu tendance, en retour, à la mordre.» Dans «Télé 7 Jours», il donnait son avis sur l'absence de Meghan au sacre. «Selon moi, elle a calculé qu’elle avait plus à perdre en venant qu’en s'abstenant. Car elle n'aurait pas eu le premier rôle. Or, quand on est une actrice, on évalue toujours sa place dans le scénario avant de s’engager», avait-il déclaré.