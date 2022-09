Etats-Unis: Elle pète les plombs en avion et atterrit en prison

États-Unis : Elle pète les plombs en avion et atterrit en prison

Installées en première classe, les deux femmes s’en étaient violemment prises à une autre passagère durant le vol. Elles avaient ensuite proféré des insultes à caractère raciste à un voyageur qui tentait d’intervenir. Kelly Pichardo avait notamment craché sur l’individu, qui essayait de filmer l’altercation. Après une enquête menée par le FBI et la police de Phoenix, les deux femmes avaient été mises en examen pour trouble à l’ordre public, ainsi qu’agression verbale et physique sur d’autres passagers et sur le personnel de bord.