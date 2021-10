Femme de ménage condamnée – Elle photographiait les cartes de crédit de ses clients pour faire du shopping

Le Tribunal de district de Winterthour (ZH) s’est récemment penché sur une affaire de vol particulièrement effrontée. Une femme de ménage, travaillant dans des bureaux, a profité de l’absence de ses clients pour fouiller dans leurs affaires et prendre en photo leur carte de crédit. Elle a ensuite fait des achats en ligne pour plus de 10’000 francs. Entre juillet 2019 et avril 2020, elle s’est notamment offert des habits, des produits de beauté ou encore des pilules amincissantes.