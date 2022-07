Neuchâtel: Elle pigeonne son mec, vole sa belle-mère et rembourse en crystal meth

Une femme a échangé plus 30’000 messages en un an avec un homme sur lequel elle a exercé une emprise totale.

Selon l’ordonnance pénale adressée contre elle, la Fribourgeoise a feint être amoureuse d’un Neuchâtelois, d’abord sur internet, puis dans la vraie vie. Machiavélique, elle lui a soutiré entre juillet 2020 et juin 2021 près de 28’000 francs, notamment via des transactions par Twint ou Paysafe card. Le Ministère public l’a condamnée à 6 mois de privation de liberté avec sursis pendant 5 ans. Elle devra en outre s’acquitter d’une contravention de 300 francs et des 921 fr. 60 de frais de la cause.