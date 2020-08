Allemagne voisine Elle pique sa place, il se mue en cascadeur

Une femme a garé son auto sur une place réservée aux taxis, samedi à Constance (All). Un chauffeur, énervé, a contacté la police et s’est jeté sur son capot pour éviter qu’elle ne s’en aille.

Une curieuse scène s’est jouée samedi après-midi à la gare de Constance (All). Une automobiliste de 43 ans a garé sa voiture sur une place réservée aux taxis. Quelque temps plus tard, un chauffeur de ces véhicules a contacté la police pour signaler l’auto mal garée. Or, avant que les forces de l’ordre arrivent sur place, la quadragénaire est revenue vers sa voiture, s’est mise au volant et a allumé son moteur.