Aya Nakamura : Elle plante «Quotidien» pour faire la fête sans masque

Aya Nakamura a annulé sa venue dans l’émission de Yann Barthès à la dernière minute sans explications. Plus tard, des vidéos la montrant dans une soirée sont apparues sur le Net…

Vendredi 13 novembre 2020, l’équipe de «Quotidien», sur TMC, l’avait mauvaise. Aya Nakamura, qui devait être l’invitée du programme pour défendre son troisième album, «Aya», avait annulé sa venue au dernier moment. «Il y a des gens qui s’étaient déplacés et elle a dit à son staff qu’elle avait la flemme de venir et qu’elle était trop fatiguée. Ses danseurs ne l’étaient pas, eux. Ils sont venus, ils étaient super. On les remercie, ils étaient vachement bien», a commenté Yann Barthès en début d’émission, mi-amusé, mi-agacé. Sur Twitter , Aya, elle a assuré qu’elle avait prévenu à 13h qu’elle ne serait pas là, expliquant que «les contretemps, ça arrive».

Invitée du «19.45», sur M6, samedi 14 novembre, à qui elle n’a pas posé de lapin, l’interprète de «Jolie nana» a exprimé des regrets sur cette soirée sans gestes barrières. «J’ai fait une bêtise. Je n’ai pas été vigilante. J’étais tellement contente de la sortie de mon album. La prochaine fois, je ferai plus attention et tout le monde mettra un masque. On peut écouter de la musique et se protéger», a-t-elle dit.