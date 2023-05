Genève: Elle plonge dans une eau glacée pour sauver deux vies

L’Arve passe à proximité des locaux de la RTS JEF/20min

Lundi soir, en sortant du travail, une journaliste de la RTS a été alertée par des cris. Ils provenaient des berges de l’Arve, une rivière alpine qui traverse la Cité de Calvin. Elle s’est rendue à toute vitesse sur place et, là, elle a aperçu un homme et une femme en difficulté dans l’eau. Pendant que d’autres témoins alertaient les secours, elle est descendue plus loin avec son vélo, afin d’intercepter les malheureux, emportés par le courant. Puis, sans perdre un instant, la trentenaire a plongé toute habillée dans la rivière, alors que la température de l’eau ne s’élevait qu’à dix degrés.

Malgré ses capacités de sportive de haut niveau, la Vaudoise a eu du mal à ramener le couple sur la berge, tant le courant et le débit de la rivière étaient importants ce soir-là. Un premier homme puis un deuxième lui ont prêté main-forte et, à eux trois, ils sont parvenus à mettre tout le monde en sécurité. Les secours sont rapidement arrivés sur place et les victimes ont été prises en charge par une ambulance. Quant à l’héroïne du jour, ce n’est qu’une fois l’adrénaline redescendue qu’elle a remarqué qu’elle était transie jusqu’aux os.

Il y a deux semaines, elle n’avait rien pu faire