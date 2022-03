États-Unis : Elle poignarde son «coup d’un soir» pour venger la mort d’un général iranien

Une jeune femme de 21 ans a tenté de tuer un homme rencontré sur internet en guise de représailles après la mort du général Soleimani, tué par un drone américain en janvier 2020.

Nika Nikoubin, 21 ans, a rencontré un homme sur l’application Plenty of Fish, début mars. Le 5 mars, la jeune femme a réservé une chambre d’hôtel en banlieue de Las Vegas (Nevada), s’est mise à l’aise et a bandé les yeux de son prétendant. C’est là que l’Iranienne a poignardé deux fois sa victime dans le cou, sans pour autant la tuer. L’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, a raconté à la police avoir senti «une douleur sur le côté de son cou» alors qu’il était en plein ébat avec la jeune femme. Il est parvenu à la repousser avant de s’enfuir de la chambre et d’appeler la police, selon KLAS.