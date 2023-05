Vaud: Plainte pour éjaculation, la justice classe l'affaire

Une jeune femme a accusé son ex d’avoir éjaculé en elle. (photo d’illustration)

Si un homme pénètre une femme alors qu’elle avait dit non, c’est un viol. Et même si elle avait dit oui au début et qu’elle change d’avis pendant l’acte, si l’homme ne se retire pas, c’est aussi un viol. Par contre, éjaculer dans un vagin n’est pas punissable par la loi, si la relation est consentie. C’est du moins ce qu’il ressort d’une ordonnance de classement rendue le 12 mai par le Ministère public du Nord vaudois.