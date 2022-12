Alicia Silverstone pose nue pour la cause animale

Alicia Silverstone : Elle pose nue pour la cause animale

La comédienne, qui a fait scandale avec son fils, a fait l’impasse sur ses principes pour défendre cette cause. «Je ne me suis jamais déshabillée pour la télévision ou pour un film. Mais je l’ai fait pour PETA, afin de montrer à quel point cela me tient à cœur», explique-t-elle. En plus de la souffrance animale engendrée par ce commerce, la star de «Clueless» soulève un autre aspect négatif non négligeable: «Il y a cette idée que le cuir est en quelque sorte meilleur pour la Terre, mais ce que les gens ne réalisent pas, c’est la quantité extraordinaire de ressources et d’énergie - eau, nourriture, pétrole pour le transport – qui entre dans la fabrication du cuir. Ce n’est tout simplement pas possible de continuer comme ça. La Terre ne peut pas le supporter.»