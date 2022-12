Naomi Ackie préfère fuir les réseaux sociaux

Naomi Ackie : Elle préfère fuir les réseaux sociaux

La Britannique a quand même utilisé un certain temps Instagram. Cependant, à cause de l’attention énorme qu’elle a reçue des internautes après avoir incarné Jannah dans «Star Wars, épisode IX: L’ascension de Skywalker», en 2019, Naomi a rapidement réalisé que ce n’était pas pour elle. «J’ai découvert que, quand je l’avais, je me mettais dans des positions qui n’étaient pas authentiques par rapport à ma journée réelle. Et je me suis dit que je mentais aux gens.» En plus, avec ses nouveaux projets cinématographiques, la comédienne ne veut pas être surexposée. «Il va arriver un moment où vous allez beaucoup voir mon visage, vous n’avez pas besoin de me voir sur les réseaux sociaux aussi», conclut-elle.