Miss monde : Elle préfère quitter la compétition plutôt que de se faire vacciner

Le mannequin de 21 ans était l’une des favorites du concours. Elle a annoncé son abandon sur les réseaux sociaux.

Tout destinait Dilay Willemstein, une jeune mannequin de 21 ans, à remporter le prestigieux concours «Miss Monde». Pourtant, la jeune femme qui devait représenter les Pays-Bas durant la compétition a annoncé son abandon sur Instagram, selon le «Daily Mirror». En cause, on lui demandait d’être vaccinée contre le Covid-19 pour participer à la finale. Or, Dilay Willemstein explique n’être «pas encore prête» à accepter la fameuse piqure.