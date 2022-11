Millie Bobby Brown préfère se battre que danser

En attendant la cinquième et dernière saison de «Stranger Things», annoncée pour 2024, l’actrice britannique de 18 ans est de retour sur Netflix dans le rôle de la petite sœur de Sherlock Holmes, Enola.

Vous êtes la star, mais aussi la productrice d’«Enola Holmes 2» disponible depuis le 4 novembre 2022. Pourquoi avoir tenu à tourner ce deuxième épisode?

Le premier film nous a permis de présenter Enola en expliquant qui elle est, sa personnalité et son évolution pour découvrir la vérité sur son entourage. Dans ce deuxième long métrage, Enola est en pleine possession de ses capacités. Au début, elle était la petite sœur du grand Sherlock. Maintenant, c’est plutôt elle qui prend le dessus sur son frère.

L’une des meilleures séquences de «Enola Holmes 2» est celle où vous dansez. Était-ce un challenge ou êtes-vous une bonne danseuse?

Je préfère tourner des scènes de bagarre que de danse! C'était très dur de danser tout en tenant une conversation avec mon partenaire (ndlr: Louis Partridge, qui joue Tewkesbury) pour essayer de lui soutirer des informations. Cela semble simple à l’écran, mais je dois réciter les dialogues, avoir l’air jalouse, ne pas oublier les emplacements des caméras... et me souvenir de la chorégraphie. J’avais trop de choses à penser en même temps (rires). Mon cerveau était en ébullition. Je suis plus à l’aise dans les combats.

Qu’est-ce qui vous plaît dans les cascades?

C’est souvent fun, surtout lorsque je suis avec mes partenaires, Susie Wokoma et Helena Bonham Carter, car elles sont à fond dans l’action. Helena est l’actrice la plus drôle que je connaisse dans les cascades. Elle fait des bruits comme si elle était une machine à café tout en se battant (rires). Et Susie peut exécuter des cascades durant 10 heures. Elle a même failli casser le nez d’un partenaire un jour.

Vos partenaires disent que vous adorez improviser. Vrai ou faux?

C’est vrai. C’est important de faire tout ce qui est prévu dans le scénario, alors je suis les règles pour m’assurer que le réalisateur soit satisfait. Mais j’éprouve souvent le besoin d’improviser pour donner une autre interprétation. Je me sens libre dans ces moments-là. Dans mes scènes avec Henry Cavill, qui joue Sherlock, j’arrivais à le déstabiliser en improvisant et cela donnait souvent des moments inattendus qui sont dans la version finale de «Enola Holmes 2».

En attendant 2024, que peut-on dévoiler de la saison 5 de «Stranger Things»?