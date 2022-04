États-Unis : Elle presse sur le mauvais bouton et empoche 10 millions

Une Américaine a gagné le jackpot grâce à un drôle de concours de circonstances.

«Je suis montée sur l'autoroute et j'ai continué à regarder le billet. J'ai même failli avoir un accident.» La femme s'est alors arrêtée et a scanné le billet avec l'application de la California Lottery qui lui a confirmé ses gains. «Je suis encore sous le choc», a-t-elle confié. «La seule chose dont je me souviens c'est d'avoir dit «Je suis riche!». L'heureuse gagnante compte s'acheter une maison et créer une association à but non lucratif.