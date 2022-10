Anne Hathaway privilégie ses enfants à sa carrière

Anne Hathaway : Elle privilégie ses enfants à sa carrière

À l’affiche du film «Armageddon Time», aux côtés d’Anthony Hopkins, dès le 9 novembre 2022, au cinéma, la comédienne peut se vanter d’avoir joué avec les plus grandes stars hollywoodiennes. Cependant, depuis qu’elle est maman de deux garçons, Jonathan, 6 ans, et Jack, 2 ans, nés de son union avec son mari, l’acteur Adam Shulman, Anne Hathaway, 39 ans, a revu ses priorités.

«Je dois dire que le fait d’avoir des enfants a été le plus grand changement dans ma vie, a-t-elle confié à la radio Sirius XM. Donc, ça m’a rendue un peu plus sélective pour les rôles qu’on me propose. Ils doivent vraiment être excellents pour que je passe du temps loin de mes gosses parce qu’ils sont si précieux pour moi. lls sont de loin la partie la plus sacrée de ma vie.»