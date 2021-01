Canada : Elle promène son mari en laisse pour contourner le couvre-feu

Une Québécoise et son mari ont reçu chacun une amende de 1500 dollars pour avoir voulu jouer aux plus malins, samedi soir.

C’était pourtant bien essayé. Une Québécoise croyait pouvoir contourner le couvre-feu imposé entre 20h et 5h en jouant à la plus maline. Les propriétaires de chien ayant le droit de sortir leur animal pendant les heures de confinement, l’habitante est partie se promener samedi en tenant en laisse… son mari. Les forces de l’ordre de Sherbrooke ont peu goûté à cette plaisanterie, et ont infligé au couple une amende de 1500 dollars chacun.