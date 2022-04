Shailene Woodley quitte de nouveau son mec

Shailene Woodley : Elle quitte de nouveau son copain

L’actrice Shailene Woodley a rompu une deuxième fois avec Aaron Rodgers, avec lequel elle s’était pourtant réconciliée.

Alors qu’ils s’étaient donné une nouvelle chance, tout est terminé entre Shailene Woodley et Aaron Rodgers. Selon eonline.com, l’actrice de 30 ans et le joueur de football américain de 38 ans se sont séparés une seconde fois. Les deux Américains, qui s’étaient rencontrés durant l’été 2020, s’étaient ensuite fiancés en février 2021. Ne se sentant plus sur la même longueur d’onde, ils avaient rompu en février 2022, avant de se remettre ensemble un mois plus tard.