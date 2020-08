Brésil Elle quitte la visioconférence et s’envoie en l’air

Un incident gênant est survenu lors d’une réunion virtuelle du Conseil municipal de Rio de Janeiro, vendredi.

Crise sanitaire oblige, le télétravail s’est généralisé un peu partout sur la planète, et les plateformes de visioconférences ont connu un essor spectaculaire ces derniers mois. Il arrive encore toutefois que certains internautes ne maîtrisent pas tout à fait les subtilités de ce moyen de communication. Et les boulettes plus ou moins embarrassantes ne manquent pas.