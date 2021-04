Ski alpin - Elle quitte Swiss-Ski à 27 ans

À seulement 27 ans, Rahel Kopp a décidé d’arrêter le ski de haut niveau. Cette annonce tombe une poignée de jours après la publication des nouveaux cadres de Swiss-Ski. Et la Saint-Galloise venait de passer du A ou C…

Plus aussi « déterminée » qu’avant, la skieuse de Flumserberg va achever son Bachelor en économie. « J’ai vécu toutes les émotions, qu’elles soient positives et négatives. Le ski de compétition a été pour moi une excellente école de la vie, mais celle-ci offre bien plus » , a-t-elle réagi dans un communiqué.