inclusion - Elle raconte les difficultés des femmes trans dans la mode

«Pas assez métisse, pas assez noire, pas assez blanche, pas assez mince, pas assez grosse, pas assez trans, trop trans, pas assez cis, trop cis, pas assez lisse, trop marquée, pas assez belle, trop belle, pas assez moche, trop moche, pas assez queer, trop queer, pas assez bien, trop bien, pas assez mauvaise, trop mauvaise, pas assez sexuelle, trop sexuelle et ainsi suite…» Sur son compte Instagram, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull exprime son agacement quant à la place des personnes trans dans l’industrie de la mode: «Mon corps et mon identité me mettent le cul entre deux chaises dans des débats qui ne devraient pas avoir lieu (…)», écrit la Française.