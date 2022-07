Etats-Unis: Elle ramasse un billet d’un dollar et l’enfer commence

États-Unis : Elle ramasse un billet d’un dollar et l’enfer commence

Renee Parsons revient de loin. L’Américaine a bien cru perdre la vie dimanche soir après avoir effectué un geste somme toute banal. La jeune femme était en route avec son mari Justin et leurs enfants à Nashville (Tennessee) quand la petite famille s’est arrêtée dans un fast-food pour utiliser les toilettes. Son bébé de trois mois dans les bras, Renee attendait son tour quand elle a repéré un billet d’un dollar par terre. «Sans me poser de questions, je l’ai ramassé», raconte-t-elle sur Facebook .

C’est à ce moment-là que le cauchemar a commencé. Une fois de retour dans la voiture, Renee a commencé à ressentir des symptômes terrifiants: «Cela a commencé dans mes épaules et ça se propageait à tout mon corps. Cela ne s’arrêtait pas», se souvient l’Américaine, qui a fini par saisir le bras de son mari pour l’alerter. «Je ne sentais plus mon corps. J’arrivais à peine à parler et j’avais du mal à respirer. Je luttais pour rester éveillée», témoigne Renee.

Paniqué, Justin a roulé à tombeau ouvert jusqu’à l’hôpital le plus proche, écrit WSMV News 4. «On aurait dit qu’elle était en train de mourir. Elle était inconsciente et très pâle», décrit le père de famille. Celui-ci ajoute avoir ressenti des effets secondaires après que sa femme l’a touché. «Je commençais à ne plus sentir mes lèvres et mon bras m’a soudainement démangé», explique-t-il. Après avoir passé quelques heures à l’hôpital, Renee a pu rentrer chez elle. Le personnel médical a conclu à une «overdose accidentelle».