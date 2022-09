Suisse-Bosnie: Elle rapatrie ses enfants et continue de recevoir des prestations familiales

Une femme au foyer a été condamnée pour avoir touché quelque 25’000 fr d’aide sociale de manière indue entre 2019 et 2021. (Image d’illustration)

En septembre 2019, après l’annonce du départ en Bosnie de ses trois enfants nés en 2004, 2009 et 2014, une mère au foyer n’avait plus droit aux prestations complémentaires cantonales pour les familles. Auparavant, elle recevait un montant de 884 francs par mois. Pour renouer avec cette manne mensuelle, elle a fait comme si les enfants étaient revenus en Suisse et les a réinscrits au Contrôle des habitants de Lausanne en janvier 2019.