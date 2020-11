Cardi B : Elle rate les American Music Awards pour aller chez le dentiste

La rappeuse américaine a une nouvelle fois défrayé la chronique. Elle n’a pas reçu sa récompense aux AMA en main propre car elle avait rendez-vous chez le dentiste.



Alors que des stars telles que Jennifer Lopez, Bebe Rexha et Dua Lipa ont assisté à la cérémonie de remise des prix, en respectant les mesures sanitaires et notamment celle distance sociale, l’Américaine de 28 ans a quant à elle passé sa journée à prendre soin de sa santé bucco-dentaire. «Merci beaucoup les gars. Meg et Moi apprécions vraiment tout l’amour des fans, des célébrités et de tous ceux qui ont soutenu la chanson. Merci aussi d'avoir voté, a-t-elle tweeté. Arf, si j'avais su que tout ça se passait aujourd'hui, j'aurais reporté mon rendez-vous chez le dentiste. Je suis toute gonflée.»