Gymnastique - Simone Biles réalise une figure inédite en compétition

Gymnastique : Simone Biles réalise un «Yourchenko», du jamais-vu en compétition

Pour son retour à la compétition, l’Américaine a effectué samedi une figure inédite dans un cadre officiel.

Biles a réussi ce saut avec une telle rapidité et puissance dans sa course, qu’elle a légèrement reculé sur sa réception.

«Je me disais juste que je devais le faire comme à l’entraînement, sans trop en faire, car j’ai tendance, dès que je lève la main sur ma course d’élan, à vouloir tout dominer. Je l’ai fait un peu, mais au moins j’étais encore sur mes pieds à a fin et puis c’est un nouveau saut», a-t-elle commenté.