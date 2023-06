Linda Hardy recherche l’amour une appli de rencontres

C’est une amie qui l’a poussée à tenter l’expérience. «Un jour, on était en vacances, on était dans l’eau toutes les deux et elle me disait: «Mais tu te poses trop de questions, il faut laisser filer. Il faut rencontrer des gens. Si tu ne rencontres personne, tu finiras toute seule toute ta vie», a raconté la comédienne de 49 ans dans l’émission «Chez Jordan», sur C8. Linda s’est donc inscrite sur une appli, dont elle n’a pas dévoilé le nom. Elle n’est toutefois pas pressée à se caser à tout prix. «Je me donne la possibilité quand j’ai des conversations sympas de faire des rencontres, aussi parce que finalement, c’est chouette de rencontrer des gens d’un autre monde, d’un autre univers que le mien, a-t-elle expliqué. J’essaie d’être ouverte aux rencontres mais il faudrait que je travaille sur le fait d’avoir réellement envie de donner de la place à quelqu’un dans ma vie.»